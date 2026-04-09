Cosa hanno in comune la Fiorentina e Ted Lasso? La curiosità in Conference

Il cartello che Ted Lasso affigge sul muro degli spogliatoi nella prima puntata della prima stagione della serie omonima (no spoiler!) recita: "Believe". E crederci è anche quello che dovrà fare la Fiorentina , attesa in campionato dalla corsa salvezza e stasera dall'andata dei quarti di finale di Conference League in casa del Crystal Palace . Non una trasferta agevole per Paolo Vanoli , che se la dovrà vedere innanzitutto con le varie assenze, prima su tutte quella di Moise Kean . Ma il motto non è l'unica cosa che la squadra viola ha in comune con la serie tv targata Apple TV+, in uscita quest'estate con la quarta stagione .

Fiorentina, il Crystal Palace ha ispirato Ted Lasso

Il Crystal Palace, che appare anche nel corso della serie, è stata la vera ispirazione alla base della realizzazione dell'AFC Richmond, la squadra (di fantasia) allenata da Ted Lasso. Il vero stadio delle Eagles, Selhurst Park, è stato utilizzato come set per rappresentare il Nelson Road Stadium, lo stadio immaginario del Richmond. Proprio qui, nel fortino che stasera farà registrare il tutto esaurito, sono state girate alcune scene. Il club ha tratto forte ispirazione dal Palace anche per quanto riguarda design e divise, adottando una combinazione di colori simile a quella della squadra del sud di Londra.