Vanoli non ci sta: "Crystal Palace forte, ma ottima gara sotto tanti aspetti"

Non può che essere deluso Paolo Vanoli , dopo il naufragio londinese della sua Fiorentina , addirittura travolta dal Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale , con un 3-0 che lascia poche speranze in vista del retour-match di Firenze, " Il Crystal Palace ci dirà chi siamo ", così si era espresso il tecnico dei viola alla vigilia. La risposta è arrivata e non è affatto edificante, anche se il tecnico gigliato trova qualcosa da salvare nella prestazione dei suoi.

"Condannati dagli episodi"

"Sotto tanti punti di vista abbiamo fatto un'ottima prestazione, ma ci siamo confrontati con una squadra di Premier e questo ci ha fatto anche capire cosa ci serve per poter crescere. Sapevamo che il Palace era forte sia fisicamente che tecnicamente, ma non avevamo neanche approcciato male la prima parte di gara. Poi l'episodio del rigore ci ha destabilizati, ma abbiamo comqunque disputato un secondo tempo di grande valore. L'unica arrabbiatura è per come abbiamo mollato nel finale, quando avremmo potuto prendere anche il quarto gol".