Paratici apre il cantiere Fiorentina: quanti viola da ricollocare

FIRENZE - L’estate di Fabio Paratici sarà molto impegnativa. Tra i compiti più ardui che lo aspettano c’è la ricollocazione della schiera di prestiti che rientrerà al Viola Park. Si parla di almeno 16/18 giocatori, senza contare i ragazzi più giovani che non sono mai entrati stabilmente nel giro della prima squadra. Se il nuovo direttore sportivo della Fiorentina riuscisse a piazzarne almeno la metà sarebbe già un successo. Anche perché perlopiù sono esuberi, almeno secondo la visione del club che nei mesi scorsi ha chiaramente scelto di puntare su altri cavalli.

Chi ritorna alla Fiorentina

Per una buona fetta di prestiti non è stata prevista alcuna opzione: entro la fine di giugno torneranno sicuramente 9 calciatori. A cominciare da Martinelli, che a gennaio era stato girato alla Sampdoria per farsi le ossa giocando con più continuità. Poi Beltran, finito al Velencia in prestito secco per una stagione intera (lui vorrebbe rimanere in Spagna, magari le società ridiscuteranno l’accordo). Torneranno anche Sottil dal Lecce, Barak dalla Sampdoria, Caprini dal Mantova, Vannucchi dal Cosenza, Harder dal Padova, Distefano e Rubino dalla Carrarese.

Gli obblighi

Qualche calciatore saluterà definitivamente la Fiorentina se si verificheranno determinate circostanze. In particolare Gino Infantino e Lorenzo Lucchesi. Il primo è stato mandato in prestito all’Argentinos Junior, che dovrà riscattarlo obbligatoriamente, a una cifra simbolica, in caso di salvezza. Quel che è certo è che non si saprà niente fino alla fine del 2026, visto che il campionato argentino si sviluppa nell’arco dell’anno solare. Tutto rimandato a dicembre. Nel frattempo il classe 2003 ha totalizzato appena 3 presenze in Sudamerica. L’obbligo condizionato di Lucchesi al Monza è, invece, fissato a 0,25 milioni.

I diritti

Per altri elementi vige la regola del diritto di riscatto. Valentini gioca da un anno e mezzo all’Hellas Verona che, se vorrà, potrà confermarlo per 4 milioni di euro. La stessa cifra che dovrebbe sborsare il Paok per riscattare Bianco. Così come il Sassuolo potrà trattenere Nzola tirando fuori dal portafogli 3,5 milioni. Nel mercato di gennaio la Fiorentina si è privata di Richardson, finito al Copenaghen dove probabilmente non rimarrà: in caso contrario i viola incasseranno 10 milioni. Più o meno lo stesso discorso per Sohm al Bologna, in prestito con diritto fissato a 14 milioni. Occhio anche a Moreno al Levante e Amatucci al Las Palmas, le cui eventuali permanenze costerebbero ai rispettivi club 15 e 5 milioni.

I riscatti

Non solo prestiti di rientro, ma pure da confermare. Sono due i giocatori arrivati a gennaio che resteranno obbligatoriamente in caso di salvezza della Fiorentina: Fabbian e Brescianini. Per il primo la Viola dovrà eventualmente riconoscere 15 milioni al Bologna, mentre per il secondo 10 milioni all’Atalanta. Rugani rimarrà se raggiungerà le 5 presenze stagionali da almeno 45 minuti (per ora è a quota 2). La cifra del riscatto dalla Juventus è fissata a 2 milioni. Infine Solomon e Harrison, arrivati entrambi in prestito con diritto, rispettivamente da Tottenham e Leeds. Per il primo servirebbero 10 milioni, per il secondo 7. Su Solomon sono in corso delle riflessioni, su Harrison nemmeno quelle.