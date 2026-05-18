Parisi, rottura del crociato: operato a Villa Stuart. Fuori cinque mesi dopo l'infortunio in Juve-Fiorentina

La Fiorentina perde Fabiano Parisi . Dopo trenta minuti di gioco della partita vinta dalla squadra di Vanoli contro la Juventus , il calciatore classe 2000 è stato costretto a lasciare il campo. L'esito è chiaro: rottura del legamento crociato anteriore della gamba destra . Parisi è arrivato a Roma, a Villa Stuart, dove nelle prossime ore sarà sottoposto a un intervento chirurgico dal professor Pierpaolo Mariani .

Parisi a Villa Stuart

Un'assenza pesante, soprattutto in vista dell'inizio della prossima stagione, quella di Parisi per la Fiorentina. Infatti, per l'ex Empoli i tempi di recupero stimati sono di cinque mesi. Parisi in questo campionato ha rappresentato una pedina centrale nello scacchiere di Vanoli, che dal mese di dicembre lo ha schierato come ala destra nel suo 4-3-3.

L'infortunio contro la Juventus

Per Parisi è stato fatale un contrasto con il difensore della Juventus Kelly. Il numero 65 della Fiorentina, una volta finito a terra, ha immediatamente capito l'entità dell'infortunio, richiamando subito l'intervento dello staff medico. Alla fine, è stato necessario l'intervento della barella per accompagnare il giocatore fuori dal terreno di gioco dell'Allianz Stadium.