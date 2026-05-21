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Kean verso la tribuna: la Fiorentina si affida a Piccoli contro l’Atalanta

Ancora problemi in attacco per Vanoli: la stagione del centravanti della Nazionale potrebbe essere finita in anticipo
Alessandro Di Nardo
2 min
TagsKeanFiorentinaatalanta
Fiorentina

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FIRENZE - Si avvicina Fiorentina-Atalanta e crescono sempre di più le possibilità che Kean viva l'ultima sfida stagionale dalla tribuna: anche ieri per l'attaccante, ai box da inizio aprile per il cronico problema alla tibia, doppia seduta a parte per cercare di recuperare, quantomeno per la panchina in una serata che sarà quella di addio per tanti, in cui Vanoli - che sarà uno dei premiati del prossimo Trofeo Maestrelli di Montecatini - proporrà una Fiorentina simile a quella vista negli ultimi mesi: c'è da sostituire Ranieri, squalificato, e in questo senso è già pronto Comuzzo, favorito su uno dei partenti, Rugani, per far coppia con Pongracic. A sinistra ancora Gosens, mentre sugli esterni solito ballottaggio Solomon-Gudmundsson da una parte, con Harrison destinato al ruolo di ala destra in sostituzione dell'infortunato Parisi.

 

Fiorentina, in attacco c'è Piccoli contro l'Atalanta: Kean verso la tribuna

Davanti altra maglia da titolare per Piccoli, favorito su un Braschi che potrebbe comunque avere minutaggio nel corso della sfida. Il clima - inteso come atmosfera - sarà molto simile a quello del post Fiorentina-Genoa, con aria di contestazione che soffia sulle teste di tutti, tranne che di Vanoli, per cui il pubblico del Franchi (previsti a oggi 17mila presenti) dovrebbe riservare gli unici applausi di serata. 

 

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