Kean verso la tribuna: la Fiorentina si affida a Piccoli contro l’Atalanta

FIRENZE - Si avvicina Fiorentina-Atalanta e crescono sempre di più le possibilità che Kean viva l'ultima sfida stagionale dalla tribuna: anche ieri per l'attaccante, ai box da inizio aprile per il cronico problema alla tibia, doppia seduta a parte per cercare di recuperare, quantomeno per la panchina in una serata che sarà quella di addio per tanti, in cui Vanoli - che sarà uno dei premiati del prossimo Trofeo Maestrelli di Montecatini - proporrà una Fiorentina simile a quella vista negli ultimi mesi: c'è da sostituire Ranieri, squalificato, e in questo senso è già pronto Comuzzo, favorito su uno dei partenti, Rugani, per far coppia con Pongracic. A sinistra ancora Gosens, mentre sugli esterni solito ballottaggio Solomon-Gudmundsson da una parte, con Harrison destinato al ruolo di ala destra in sostituzione dell'infortunato Parisi.