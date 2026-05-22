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venerdì 22 maggio 2026
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Viola di rabbia

Dalle promesse non mantenute di inzio stagione a una salvezza che sembrava impossibile: ma Vanoli non si tocca
Alberto Polverosi
1 min
TagsFiorentina
Fiorentina

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Un enorme sospiro che non sarà di sollievo, ma anche di rabbia, di amarezza, di delusione, di avversione, scenderà stasera giù dalla collina di Fiesole e inonderà il Franchi. Sollievo perché questa terribile stagione si chiude con la salvezza, qu

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