Viola di rabbia

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Un enorme sospiro che non sarà di sollievo, ma anche di rabbia, di amarezza, di delusione, di avversione, scenderà stasera giù dalla collina di Fiesole e inonderà il Franchi. Sollievo perché questa terribile stagione si chiude con la salvezza, qu
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