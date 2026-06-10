Convivere con le pressioni

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Forse non parleremo mai di grossismo, come invece abbiamo fatto con sacchismo, sarrismo e guardiolismo. Fabio Grosso non è un allenatore di rottura, come tanti suoi colleghi ha un’Idea ma non così forte né così convincente da piegare la squadra ai suoi pensieri. L’allenatore che sbarca a Firenze non è pi&ug
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