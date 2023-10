Frosinone "affamato": il retroscena su Soulé svelato da Di Francesco

Otto partite, dodici punti in classifica, tre gol nelle ultime due partite di Soulé : "Ha pagato il pranzo con Mazzitelli . Quanto hanno mangiato...". Il Frosinone di Eusebio Di Francesco vola e l'allenatore dei ciociari, alla vigilia della trasferta al "Dall'Ara" contro il Bologna ( nona giornata di Serie A , calcio d'inizio alle 15 ), svelando in conferenza stampa un simpatico retroscena lascia intendere quanto l'affiatamento tra i suoi calciatori, anche fuori dal campo, sia tra i segreti della partenza sprint.

Frosinone, Di Francesco recupera un altro gioiellino Juve: "Kaio Jorge c'è"

L'attaccante italo-argentino arrivato in prestito dalla Juventus sta facendo benissimo e c'è un altro gioiellino bianconero che Di Francesco potrebbe presto mettere in mostra: "Kaio Jorge si è allenato ieri e l'altro ieri con la squadra, è recuperato". Una buona notizia svelata nel corso del punto sull'infermeria: "Non soo se ci saranno novità, la notte porterà consiglio. Sono contento di come si sta allenando la squadra e della crescita di chi ha giocato meno. Non ho avuto Cuni, Kvernadze e Oyono, che ha giocato tutti i minuti. Non saranno della gara Harroui, Gelli e Caso. Tutti gli altri si alleneranno e valuteremo dopo la rifinitura".