Di Francesco esalta Kaio Jorge: l'elogio all'esordio da titolare

Finalmente Kaio Jorge. A Frosinone finora era stato un oggetto misterioso, obbligato spesso a stare fuori per qualche problema fisico. Di Francesco l'ha potuto schierare titolare per la prima volta in questa stagione nella gara contro il Torino. Buona prestazione per il brasiliano che dopo il pareggio per 0-0 ha ricevuto i complimenti dell'allenatore.