Frosinone-Torino 0-0: il Var ferma Kaio Jorge, il palo dice no a Ilic

Frosinone-Torino, tabellino e statistiche

Kaio Jorge chiede il rigore, il Var dice no. Palo di Ilic

Ritmi alti fin dalle prime battute: e al 15' c'è già lavoro per il Var per un contrasto in area granata Buongiorno-Kaio Jorge, ma c'è un precedente fallo di Gelli su Ricci che evita il rigore per i padroni di casa (qui la ricostruzione dettagliata e le immagini). Al 23' il Frosinone prova a rendersi pericoloso quando Gelli, puntato e superato Tameze, mette in mezzo un buon pallone per Kaio Jorge che di testa anticipa Buongiorno, trovando una grande risposta di Milinkovic-Savic. Nuova opportunità per il Frosinone alla mezzora quando il retropassaggio scriteriato di Tameze è intercettato da Kaio Jorge che anticipa Milinkovic-Savic ma scivola al momento della conclusione: sul proseguimento Garritano manda out. Occasionisima al 43' quando una conclusione di Garritano murata diventa un campanile che spiove in area dove Monterisi, a un passo dalla porta, non trova la palla. Al primo minuto di recupero, è il Torino a sfiorare il vantaggio: Ilic, servito da Zapata, scarica il sinistro che impatta sul palo a Turati battuto.

Nella ripresa il parziale non cambia: termina 0-0

In avvio di ripresa (3') subito Torino: Vojvoda va al cross rasoterra, il mancato intervento di Sanabria si tramuta in un velo per Zapata che però viene colto controtempo e non riesce a colpire sotto misura. Poco dopo (6') anche il Frosinone ha un'ottima occasione: Ibrahimovic, al termine di una rapida ripartenza, serve Kaio Jorge che dall'altezza del dischetto prova un mancino a girare che Milinkovic-Savic, con un grande intervento, devia in corner. Al 28' Turati è reattivo sul tentativo di Zapata col mancino. Al 90' esatto, sugli sviluppi di una punizione di Ilic, Buongiorno la mette in rete, ma è tutto fermo per il fuorigioco di almeno due granata. Nel recupero è Bellanova ad avere due occasioni ravvicinate, senza riuscire a concludere a rete nessuna delle due.