Il Tribunale di Ravenna ha prosciolto Demba Seck. L'attaccante, che si è trasferito pochi giorni fa al Frosinone in prestito dal Torino, è stato coinvolto in una vicenda accaduta nel 2019 e che l'ha visto imputato di furto aggravato nel corso di una partita di calcio. L'epilogo della vicenda è arrivato con un "non doversi procedere" da parte dei magistrati, in seguito al ritiro delle querele da parte di coloro che hanno subìto il danno.