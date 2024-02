Di Francesco: "Huijsen? Mancanza di rispetto, queste cose..."

Di Francesco su Huijsen: "Mi aveva chiamato, poi esulta così"

Così Di Francesco su Huijsen ai microfoni di DAZN: "Spiegatemelo voi come abbiamo perso questa partita, soprattutto dopo il primo tempo. Poi ti segna anche un ragazzo che doveva venire da noi e ti esulta anche così, non è bello. Potrebbe essere mio figlio, quindi non mi voglio attaccare a questo, però imparerà che sono cose che non si fanno. Mi aveva anche chiamato per sapere cosa ne pensavo di lui, oggi ha mancato di rispetto, ma imparerà".

Anche in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco non le ha mandate a dire al difensore olandese, prima di tornare sul risultato dello "Stirpe" e sulla prestazione del suo Frosinone: "Huijsen voleva venire qui, mi ha persino chiamato per chiedermi di venire qui, poi si è ritrovato alla Roma. Mi sono arrabbiato con Huijsen, gli volevo dare uno scapoccione. Detto ciò, ha l'età del mio terzo figlio, non deve avere mancanze di rispetto".

Di Francesco su De Rossi: "Ha un carisma da leader"

Nel corso della conferenza stampa post partita, Eusebio Di Francesco ha parlato anche del suo neo "collega" Daniele De Rossi, allenato dallo stesso tecnico abruzzese nella sua esperienza capitolina: "Bello vedere Daniele, si fa apprezzare, questo ambiente è casa sua ed è avvantaggiato sicuramente. Ha un carisma da leader".