De Rossi dopo Frosinone-Roma: le interviste in tv e la conferenza stampa

21:40

Retroscena De Rossi: le urla furiose all'intervallo e la scelta dei Friedkin

Daniele, che già in campo era sfogato dopo il gol del vantaggio, nello spogliatoio si è fatto sentire con la squadra. E ha dimostrato un altro motivo per cui la proprietà lo ha voluto.

21:25

De Rossi: "Su Bove e Smalling..."

Il tecnico chiosa: "Bove in panchina? Giocatore tanto importante, ci servirà sempre, oggi ne ho scelto altri due, non penso che un giocatore in più o in meno avrebbe cambiato il nostro primo tempo: hanno giocato meglio loro. Smalling l’ho visto bene, dobbiamo andarci con i piedi di piombo, non voglio rischiarlo troppo, ci sta dando segnali positivi, va liscio, non può fare 90’ subito, andremo avanti piano piano, concordando tutto con lui e lo staff medico. Angelino? Mi piace molto come giocatore e come ragazzo, è un giocatore da Roma, tecnicamente può stare ovunque. Vorrei farlo spingere ancora di più, sta sempre meglio fisicamente, è perfetto".

21:10

De Rossi: "Ho fatto un po' di casino con il modulo"

L'allenatore continua in conferenza stampa: "Il modulo del primo tempo? Forse non è stata una scelta felicissima, volevo Aouar al posto di Pellegrini ma ho visto Azmoun così vivo che alla fine l’ho messo. Ho fatto un po’ di casino io, anche questa è esperienza, meno male che ho giocatori forti che nel secondo tempo l’hanno rimessa in piedi. Il portiere non è andato male, sono andati male tutti e 10 quindi è colpa mia. Svilar e Huijsen? Scommetterei sul loro futuro a occhi chiusi, non mi interessa l’età. Mile fa dimostrato sostanza, ci ha salvato nel primo tempo e ora avrà lo spazio che merita. Dean è un 2005 come mia figlia Gaia, è tanto forte ma non può permettersi di essere soft e poco intenso. Se farà così gli chiederemo i biglietti per andarlo a vedere in finale di Champions. Sul dito? Una scemenza, mi ha chiesto scusa, ma io facevo anche di peggio.

20:55

De Rossi: "Ecco perché ho cambiato Lukaku"

Il tecnico spiega la sostituzione di Lukaku: "E' stato un cambio tattico, non mi piaceva come stava giocando assieme ad Azmoun. Non è una bocciatura, io devo tenere in campo chi penso che stia giocando meglio. Al termine del primo tempo avrei dovuto effettuare undici cambi".

20:40

De Rossi: "Huijsen imparerà. Su Svilar..."

L'allenatore continua: "Sull'esultanza Huijsen ha commesso una scemenza. Gli è costata 45' in Serie A, ma la prossima volta non la farà più. Ha l'età di mia figlia, imparerà. Io ho fatto tante cavolate in campo. Non posso fare la morale. Il portiere? La Roma ne ha due eccezionali, è l'unico ruolo dove voglio che ci sia chiarezza su chi fa il titolare e chi fa il secondo. Per come ha giocato, è giusto dare spazio a Svilar. E' un valore per la società, abbiamo grande fiducia in lui e ce l'avremo anche se dovesse abbassare il livello di rendimento".

20:25

De Rossi: "Non possono mangiarci così"

Il tecnico a Dazn: "E' una vittoria che pesa, soprattutto per come era iniziata la partita. Il primo tempo non mi è piaciuto, ero un po' nervoso anche per l'ammonizione di Huijsen. Era un pericolo troppo grande tenerlo in campo e così l'ho tolto. Non avevamo mai sofferto così tanto prima d'ora, le squadre non possono mangiarci così come è accaduto nel primo tempo. Ho fatto un po' di casino io con qualche cambio di formazione, sono cose che si possono rifare, ma vanno provate. Il secondo tempo invece mi è piaciuto molto. Dobbiamo analizzare cosa è andato e cosa non è andato".

20:1o

Parla De Rossi, le dichiarazioni dopo Frosinone-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida dello Stirpe.

19:55

Frosinone-Roma finisce 0-3

A Frosinone è appena terminata la sfida tra la squadra di De Rossi e quella di Di Francesco. La Roma ha vinto 3-0.

Stadio Benito Stirpe, Frosinone