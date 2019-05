Genoa, Criscito polemico con i tifosi: «Avete rotto i c... »

GENOVA - «Ne sto sentendo di tutti i colori. Sempre pronti a fare polemica per tutto. Non hai le palle, non hai il coraggio eccetera eccetera. Quando io e Sanabria siamo stati in campo contemporaneamente è sempre stato lui il rigorista quindi basta fare polemica su qualsiasi cosa. I rigori si sbagliano purtroppo, e se c’è la possibilità di farlo calciare a Sanabria di nuovo lo farò. Oggi sono solo contento della prestazione della squadra. BASTA POLEMICHE INUTILI!!!». È questo lo sfogo di Domenico Criscito che, all’indomani del pareggio interno contro la Roma, attraverso le Instagram Stories pubblicate sul proprio profilo, se la prende con quei tifosi del grifone che lo hanno contestato per non aversi preso la responsabilità di calciare il rigore, tirato e sbagliato dall’ex Betis Siviglia Antonio Sanabria.

«A chi scrive che non sono degno di fare il capitano o che sono venuto qui a svernare rispondo che io qui ci sono perché amo il Genoa e questa situazione mi fa soffrire. Potete dire che sono scarso come giocatore, ma non mi giudicate come persona. Chiedo scusa a chi si è offeso per le mie parole. Adesso la cosa importante è rimanere uniti per cercare di chiudere al meglio questa stagione», questo il commento finale del calciatore ex Zenit San Pietroburgo.



