Sturaro: "Alla Juve ho imparato a vincere. Sarà emozionante"

GENOVA - Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa ed ex Juventus, presenta ai microfoni di Sky il match in programma domani sera (martedì 30 giugno) al Luigi Ferraris: "Questi due club sono due realtà che hanno fatto parte della mia vita: sarà una gara emozionante. L'anno scorso segnai un gol molto importante visto peraltro che nel finale di stagione abbiamo fatto molta fatica. Domani sarà altrettanto difficile, la Juve è una squadra costruita per vincere tutto".

Sturaro: "La Juve mi ha insegnato a vincere"

"Cosa ho imparato dai bianconeri? Mi hanno insegnato ad andare sempre al massimo, ovviamente a vincere, e mi hanno fatto capire cosa vuol dire lavorare per raggiungere degli obiettivi. Il Genoa invece mi ha fatto diventare grande, mi ha aiutato, mi ha aspettato e poi mi ha lanciato. Tornare qui è stato naturale, l'ho scelto per me stesso, perché avevo bisogno di sentirmi a casa, e poi perché volevo aiutare questa società nei limiti del mio possibile". Infine una battuta su Nicola: "È un allenatore carismatico, riesce a entrare bene nella testa dei giocatori. Mi piace molto, spero nell'inizio di un ciclo insieme", ha concluso Sturaro.