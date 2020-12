Genoa, Maran: "C'è amarezza per una vittoria svanita all'ultimo"

FIRENZE - "Vincere una gara così complicata sarebbe stato straordinario. Resta l'amarezza per non averla chiusa nonostante l'occasione avuta: è svanito tutto un minuto e venti dopo il recupero e sappiamo che dobbiamo fare di più, ma gli episodi non cis tanno aiutando". Rolando Maran, a Sky Sport, ha commentato così l'1-1 in casa della Fiorentina, con il Genoa avanti 1-0 al 97' e ripreso da un gol all'ultimo secondo di Milenkovic. "Dispiace al di là dei punti, avevamo bisogno di una soddisfazione che con l'atteggiamento siamo andati a cercare. Forse anche troppo generosi: nel finale i due centrali sono andati a scontrarsi perché tutti e due sono andati sul pallone. Il momento impone lucidità e nessun errore". Su Pjaca, subito decisivo all'ingresso in campo con il classico gol dell'ex: "Assolutamente può farci fare il salto di qualità, Dopo essere stato positivo si è fatto anche male, ed è in un momento comunque di ottima condizione. Marko è entrato bene e in settimana l'avevo provato anche come esterno, può fare quel ruolo vista la gamba che ha. Anche Destro, al di là del gol sbagliato, è entrato bene. Ci serve questo piglio e mi porto a casa una gara giocato con lo spirito giusto. Senza lamentarmi, ma abbiamo avuto 18 casi Covid e ho visto per la prima volta la squadra al completo due settimane fa - conclude Maran -. È stato praticamente un nuovo inizio".