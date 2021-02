Genoa, Pandev dopo il Napoli: "Tre punti meritati. Dopo l'Europeo forse smetto"

GENOVA - Goran Pandev, match-winner della sfida tra Genoa e Napoli (in cui i rossoblù si sono imposti per 2 a 1) esordisce così a Dazn: "Siamo felici, abbiamo disputato una bellissima partita contro una grande squadra. E' una vittoria importante, non abbiamo ancora ottenuto la salvezza ma ci stiamo impegnando tantissimo. E stasera abbiamo dimostrato nel modo migliore quanto valiamo. Sono tre punti meritati". L'ex Lazio e Inter parla poi dell'impatto avuto da Ballardini sulla rosa rossoblù: "Ci ha dato tanto, la serenità e la consapevolezza dei nostri mezzi. Stiamo dando il massimo". Chiosa finale sul proprio futuro: "Se ho cambiato idea sul ritiro? Mi sto divertendo ma è anche vero che ho faticato a recuperare dopo un infortunio. Dopo l'Europeo penso di smettere. Ma non si sa mai".