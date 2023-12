Genoa-Juve, Zangrillo ironico: "Rigore contro? Sto cercando di capire..."

Genoa-Juve, Cosa ha detto Zangrillo?

"Polemiche arbitrali? Sto cercando di capire come mai appunto non ci è stato dato un rigore contro. E’ curioso, ma siamo soddisfatti comunque del risultato". Il riferimento di Zangrillo è chiaramente rivolto alle proteste della Juve riguardanti il tocco di mano in area di Bani, non sanzionato da Massa con il calcio di rigore.