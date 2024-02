Retegui, il papà: "Era fatta con l'Atletico, è saltata per due motivi"

Mateo Retegui poteva giocare per l'Atletico Madrid . Lo rivela il papà, Carlos, ai media argentini. Il Mundo Deportivo riporta le sue dichiarazioni. Due motivi alla base del mancato approdo in Spagna prima, poi, del trasferimento al Genoa.

Retegui, la rivelazione del papà sull'Atletico

"L'anno scorso avevamo chiuso con l'Atletico Madrid, ma poi è saltato tutto per il fair play finanziario e per Joao Felix. Mateo poteva scegliere tra Germania, Inghilterra o il Genoa. Mi hanno detto che eravamo pazzi a non andare in Premier, ma quell'occasione prima o poi arriverà". Retegui, anni 24, ha segnato cinque gol in Serie A con la maglia del Genoa.