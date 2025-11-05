Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Rosella Sensi e le parole da brividi su De Rossi: "Merita il Genoa e dimostrerà..."

Le dichiarazioni dell'ex presidente della Roma sulla nuova avventura dell'ex calciatore giallorosso
1 min
TagsDe RossiSensiGenoa
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

Rosella Sensi ha espresso il proprio sostegno a Daniele De Rossi, pronto a una nuova avventura in panchina. L’ex presidente della Roma e attuale sindaca di Visso ha commentato ai microfoni di LaPresse l’imminente approdo dell’ex capitano giallorosso al Genoa dopo l’esonero di Patrick Vieira.

Rosella Sensi su De Rossi al Genoa: "Si merita una panchina di Serie A"

Sono felicissima per lui, lo merita. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Merita di sedere in una panchina di Serie A. Dimostrerà col tempo quello che sa fare e che quello che vale”, ha dichiarato Sensi, convinta che De Rossi saprà imporsi anche in questa nuova esperienza.

Le parole sulla Roma di Gasperini

La Sensi ha poi rivolto un pensiero alla Roma, mantenendo fiducia nel percorso della squadra: “La Roma? Io sono sempre ottimista, bisogna stare vicino alla squadra e tifare perché abbiamo una bella squadra”, ha aggiunto parlando del gruppo guidato da Gasperini.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Genoa

Da non perdere

De Rossi al Genoa: ci siamoSerie A, la classifica
Unisciti alla community