Rosella Sensi e le parole da brividi su De Rossi: "Merita il Genoa e dimostrerà..."

Rosella Sensi ha espresso il proprio sostegno a Daniele De Rossi , pronto a una nuova avventura in panchina. L’ ex presidente della Roma e attuale sindaca di Visso ha commentato ai microfoni di LaPresse l’imminente approdo dell’ex capitano giallorosso al Genoa dopo l’esonero di Patrick Vieira .

Rosella Sensi su De Rossi al Genoa: "Si merita una panchina di Serie A"

“Sono felicissima per lui, lo merita. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Merita di sedere in una panchina di Serie A. Dimostrerà col tempo quello che sa fare e che quello che vale”, ha dichiarato Sensi, convinta che De Rossi saprà imporsi anche in questa nuova esperienza.

Le parole sulla Roma di Gasperini

La Sensi ha poi rivolto un pensiero alla Roma, mantenendo fiducia nel percorso della squadra: “La Roma? Io sono sempre ottimista, bisogna stare vicino alla squadra e tifare perché abbiamo una bella squadra”, ha aggiunto parlando del gruppo guidato da Gasperini.