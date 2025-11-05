Genoa, ecco De Rossi: tutto sulle sue prime ore in città
Daniele De Rossi è arrivato in serata a Genova. L'ex allenatore della Roma, accolto dal ds del Genoa Diego Lopez, si è presentato in un hotel del centro storico per mettere la firma sul contratto: questa sera avrà modo di definire gli ultimi dettagli dell'accordo che dovrebbe prevedere una durata di otto mesi, con rinnovo automatico in caso di salvezza della squadra. De Rossi è apparso visibilmente emozionato: ha salutato con grande affetto i dirigenti rossoblù prima di abbracciare Lopez con il quale si è diretto all'interno dell'hotel.
De Rossi pronto per il primo allenamento
Domani Daniele avrà modo di indossare per la prima volta la tuta del Genoa, il club più antico d'Italia nella sua prima rifinitura tecnica al centro sportivo Pegli. L'ex allenatore della Roma, tuttavia, non potrà sedersi in panchina in occasione della sfida in programma domenica prossima a Marassi contro la Fiorentina: De Rossi deve ancora scontare un turno di squalifica rimediato proprio contro il Genoa a Marassi prima del divorzio dal club giallorosso.