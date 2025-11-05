Genoa, ecco De Rossi: tutto sulle sue prime ore in città

Daniele De Rossi è arrivato in serata a Genova. L'ex allenatore della Roma, accolto dal ds del Genoa Diego Lopez, si è presentato in un hotel del centro storico per mettere la firma sul contratto: questa sera avrà modo di definire gli ultimi dettagli dell'accordo che dovrebbe prevedere una durata di otto mesi, con rinnovo automatico in caso di salvezza della squadra. De Rossi è apparso visibilmente emozionato: ha salutato con grande affetto i dirigenti rossoblù prima di abbracciare Lopez con il quale si è diretto all'interno dell'hotel.