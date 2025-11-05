Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Genoa, ecco De Rossi: tutto sulle sue prime ore in città

Il tecnico romano è arrivato in serata nel capoluogo ligure, questa sera la riunione decisiva e la firma sul suo nuovo contratto: quando dirigerà il primo allenamento
2 min
TagscalcioDe RossiGenoa
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

Daniele De Rossi è arrivato in serata a Genova. L'ex allenatore della Roma, accolto dal ds del Genoa Diego Lopez, si è presentato in un hotel del centro storico per mettere la firma sul contratto: questa sera avrà modo di definire gli ultimi dettagli dell'accordo che dovrebbe prevedere una durata di otto mesi, con rinnovo automatico in caso di salvezza della squadra. De Rossi è apparso visibilmente emozionato: ha salutato con grande affetto i dirigenti rossoblù prima di abbracciare Lopez con il quale si è diretto all'interno dell'hotel. 

De Rossi pronto per il primo allenamento

Domani Daniele avrà modo di indossare per la prima volta la tuta del Genoa, il club più antico d'Italia nella sua prima rifinitura tecnica al centro sportivo Pegli. L'ex allenatore della Roma, tuttavia, non potrà sedersi in panchina in occasione della sfida in programma domenica prossima a Marassi contro la Fiorentina: De Rossi deve ancora scontare un turno di squalifica rimediato proprio contro il Genoa a Marassi prima del divorzio dal club giallorosso.  

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Genoa

Da non perdere

Rosella Sensi, le parole da brividi per De RossiDe Rossi al Genoa: tutti i dettagli
Unisciti alla community