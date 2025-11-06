Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa: l'annuncio ufficiale del club
Il ritorno su una panchina di Serie A e il nuovo inizio a Genova: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. Dopo Spal e Roma l'ex centrocampista giallorosso sostituirà Viera, esonerato lo scorso venerdì a causa degli scarsi risultati ottenuti in queste dieci giornate di campionato (con la prima vittoria ottenuta lunedì scorso contro il Sassuolo) e che vedono il club terzultimo in classifica a quota 6 lunghezze. L'annuncio è arrivato oggi, dopo che ieri Daniele era arrivato nel capoluogo ligure accolto dal direttore sportivo Diego Lopez. De Rossi però sarà in tribuna domenica per il debutto contro la Fiorentina vista la sua espulsione rimediata proprio a Marassi nella sua ultima panchina con la Roma il 15 settembre 2024.
Il Genoa annuncia De Rossi
"Il Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori", si legge nel comunicato ufficiale della società.
Il messaggio dell'Ostiamare
"Sapevamo che, prima o poi, questo giorno sarebbe arrivato. Forse lo immaginavamo anche prima, ma abbiamo avuto la fortuna di poter condividere con te mesi di lavoro, di confronto e di crescita. Da parte di tutta la dirigenza, dello staff e della grande famiglia dell’Ostiamare, In bocca al lupo!", questo il messaggio di auguri pubblicato sui social dal club di cui DDR è il presidente.