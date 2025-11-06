Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa: l'annuncio ufficiale del club

Il ritorno su una panchina di Serie A e il nuovo inizio a Genova: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa . Dopo Spal e Roma l'ex centrocampista giallorosso sostituirà Viera, esonerato lo scorso venerdì a causa degli scarsi risultati ottenuti in queste dieci giornate di campionato (con la prima vittoria ottenuta lunedì scorso contro il Sassuolo) e che vedono il club terzultimo in classifica a quota 6 lunghezze. L'annuncio è arrivato oggi, dopo che ieri Daniele era arrivato nel capoluogo ligure accolto dal direttore sportivo Diego Lopez . De Rossi però sarà in tribuna domenica per il debutto contro la Fiorentina vista la sua espulsione rimediata proprio a Marassi nella sua ultima panchina con la Roma il 15 settembre 2024.

Il Genoa annuncia De Rossi

"Il Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori", si legge nel comunicato ufficiale della società.

Il messaggio dell'Ostiamare

"Sapevamo che, prima o poi, questo giorno sarebbe arrivato. Forse lo immaginavamo anche prima, ma abbiamo avuto la fortuna di poter condividere con te mesi di lavoro, di confronto e di crescita. Da parte di tutta la dirigenza, dello staff e della grande famiglia dell’Ostiamare, In bocca al lupo!", questo il messaggio di auguri pubblicato sui social dal club di cui DDR è il presidente.