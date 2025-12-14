Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
La durissima risposta di De Rossi in conferenza sugli insulti social: “A Roma mi massacravano, non me ne parlate…”

L'allenatore del Genoa, dopo la sconfitta contro l'Inter, ha difeso Leali, protagonista dell'errore sul gol di Bisseck: ecco cosa ha detto
TagsDe RossiLealiGenoa
Prima sconfitta per Daniele De Rossi da allenatore del Genoa: cade a Marassi 2-1 contro l'Inter. La squadra di Chivu si porta sul doppio vantagio prima della fine del primo tempo grazie ai gol di Bisseck e Lautaro. Vitinha prova a riaprirla nella ripresa ma i rossoblù non riescono a conquistare il pareggio. Il post partita in casa Genoa è stato caratterizzato dalle forti proteste e gli insulti sui social contro Leali, il portiere dei rossoblù. L'estremo difensore è stato attaccato per l'errore che ha portato al primo gol dei nerazzurri. De Rossi nella conferenza post partita, lo ha difeso: "Leali ha salvato una palla su Pio Esposito, ha salvato su Thuram, è uscito bene e ha giocato bene con i piedi. Come tutti i giocatori nella partita, ha fatto cose buone e cose meno".

De Rossi difende Leali: "Insulti sui social? Per me non esistono"

L'allenatore del Genoa ha proseguito: "Per me i social non esistono. Per me esiste il tifoso del Genoa e si è visto oggi. A me massacravano sui social a Roma e in campo mi hanno fatto sempre tante ovazioni. Non li ho mai guardati in queste settimane. È un veleno, lo dico esagerando. Se non ti interessa, leggi il commento e qualcosa dentro ti rimane. A me non interessa e non parlatemene più".

Tutte le news di Genoa

