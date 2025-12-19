Corriere dello Sport.it
De Rossi e il retroscena sulla Roma: "Chiamai Scamacca". Poi la battuta sul "sallucchione" fa ridere tutti

L'allenatore del Genoa, a due giorni dalla partita con l'Atalanta, rivela una cosa di mercato: tutte le sue parole
2 min
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

Daniele De Rossi torna a parlare a due giorni dalla sfida del Ferraris contro l'Atalanta. In attesa di tornare a Roma da avversario - sarà la prima volta, tra campo e panchina - domenica sera a Marassi ritroverà un giocatore che conosce bene: Gianluca Scamacca. Conosciuto quando l'attaccante giocava nelle giovanili della Roma, è un ragazzo che piace tanto a De Rossi: "Ne sono innamorato". E infatti rivela: "Lo chiamai, quando ho costruito la Roma. Per me è un campione, ha tutto, a partire dal body language".

De Rossi e le parole su Scamacca tra battute e complimenti

Quelle che erano indiscrezioni adesso sono realtà: De Rossi avrebbe voluto Scamacca alla Roma. Adesso, domenica, lo ritroverà da avversario: "Come si limita? Vincendo tanti duelli. Sperando anche non sia in giornata top. Bisogna limitare il numero palloni che riceverà dai compagni, non solo marcatura su di lui ma anche rifornimenti. Gianluca è uno di quei giocatori di cui sono innamorato. Ho un bellissimo rapporto, lo ritengo un predestinato da quando è piccolo. L'Atalanta è il posto giusto per lui. Ha fatto un ultimo step, soprattutto mentale. È passato dall'essere un "sallucchione" come diciamo noi a Roma ad essere un campione. La Nazionale è fortunata ad avere uno così forte, insieme ad altri centravanti".

De Rossi e l'onestà su Lookman

Sempre in tema di attaccanti, da segnalare le parole oneste di De Rossi quando gli viene chiesto di un'Atalanta con o senza Lookman: "Altri allenatori direbbero: "No, non cambia nulla se c'è o meno, sono tutti forti. Ma la verità è che se io fossi il suo allenatore vorrei sempre averlo in campo. Fa la differenza e sposta gli equilibri, averlo o meno cambia le cose".

