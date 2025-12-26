De Rossi, recupero a sorpresa prima di Roma-Genoa: Thorsby è già tornato in gruppo

ROMA - Mentre Gian Piero Gasperini ha perso Lorenzo Pellegrini (che sarà costretto a rimanere ai box per circa un mese), buone notizie dall'infermeria arrivano invece per Daniele De Rossi, allenatore del Genoa atteso dalla sfida contro la 'sua' Roma nel 'suo' Olimpico , valida per la 17 ª giornata di Serie A e in programma lunedì prossimo (29 dicembre, ore 20:45) .

Genoa, De Rossi recupera Thorsby prima della Roma

Una gradita sorpresa è infatti arrivata nell'allenamento di Santo Stefano, al quale ha preso parte anche Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese si era infortunato contro l'Atalanta quando durante una caduta aveva riportato la distrazione della muscolatura della spalla sinistra, tanto da essere considerato tra gli indisponibili per la trasferta di Roma. Oggi però a sorpresa ha sostenuto l'intera seduta con il gruppo e dunque, considerando che la gara si giocherà tra tre giorni, la possibilità che possa non solo essere tra i convocati ma anche pronto a scendere in campo aumentano moltissimo. Così come è ormai regolarmente rientrato Cuenca. Sicuri assenti invece (oltre allo squalificato Leali e al camerunense Onana impegnato in Coppa d'Africa) anche Gronbaek, Siegrist, Cornet e Messias.