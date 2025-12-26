Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Infortunio Pellegrini, arrivato l'esito degli esami: ecco quanto resterà fuori e quali partite salterà

Ancora problemi per i giallorossi: il centrocampista ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Gasperini in emergenza
2 min
È emergenza in casa Roma: si ferma anche Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso si era fermato durante l’allenamento del 24 dicembre a Trigoria per un problema muscolare. Seduta interrotta e staff medico giallorosso subito in allarme. Purtroppo i primi esami hanno confermato un lungo stop, che lascerà ancora più in difficoltà Gasperini.

Emergenza Roma, Pellegrini ko: per quanto starà fuori

Pellegrini ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero sono tra le 3 e le 4 settimane. Il centrocampista salterà sicuramente le prossime sfide, tra cui l'ultima dell'anno contro il Genoa di De Rossi e la prima del 2026 contro l'Atalanta, poi sarà da valutare il suo recupero. La Roma sfiderà il Lecce (6 gennaio), il Sassuolo (10 gennaio), il Torino in campionato (13 gennaio) e Coppa Italia (18 gennaio). Poi il 22 gennaio ci sarà lo Stoccarda in Europa League, e il 25 gennaio, tra circa un mese, c'è Roma-Milan: la speranza di Gasperini è di recuperarlo in tempo per queste due sfide così importanti.

 

