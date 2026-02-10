Il Genoa risponde alla Can sul contatto Cornet-Vergara con un comunicato: "Segnale di onestà intellettuale"

Non si spengono le discussioni attorno al rigore concesso al Napoli nella sfida di sabato contro il Genoa , per il contatto tra Cornet e Vergara . L’episodio è stato analizzato a Open Var, dove il componente della CAN Dino Tommasi ha ammesso l’errore nella valutazione. Tommasi ha chiarito : "non c'è assolutamente fallo" spiegando che "Cornet gli tocca il piede, ma è una strisciata accidentale. Il fallo deve essere chiaro. Non c'è matrice di step on foot. E' un errore valutativo che abbiamo fatto. E' stato sbagliato anche richiamare Massa al monitor".

Genoa, il comunicato sul contatto Vergara-Cornet

Attraverso un comunicato ufficiale, il Genoa ha commentato la vicenda affermando di "prendere atto e accogliere con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dalla Commissione Arbitri Nazionale A e B (Can) in merito a episodi tecnici verificatisi in particolare nelle recenti partite, l'ultimo dei quali nel match con il Napoli di sabato 7 febbraio". Il club rossoblù ha inoltre sottolineato che "la trasparenza palesata dai vertici tecnici arbitrali della Can nel valutare la dinamica di gioco tra Cornet e Vergara, come gli episodi di Lazio-Genoa nella precedente giornata di campionato, rappresenta, per il nostro Club, un segnale di onestà intellettuale e di professionalità". Nel comunicato si evidenzia anche come "il dialogo aperto, il confronto costante e costruttivo attraverso i canali ufficiali dedicati, che si protrae negli anni e che mai è venuto a mancare, rimangano gli strumenti più idonei con cui rappresentare il nostro club e contribuire a una sempre maggiore coerenza e precisione, per quanto attenga alle direzioni di gara e nel rispetto di chiare e uniforme linee guida arbitrali". Infine, la società conclude ricordando che "il riconoscimento di una difformità di giudizio offre l'occasione per ribadire l'impegno dei nostri tesserati, a mantenere un comportamento adeguato" e a favorire "un clima improntato alla serenità e cordialità nei rapporti".