Tommasi a Open Var dalla parte di De Rossi: "Inesistente il rigore su Vergara per il Napoli contro il Genoa"
“È una semplice strisciata accidentale. Ribadisco: il fallo deve essere un fallo chiaro, nella contesa del pallone, in ritardo, di imprudenza. Un fallo duro. Un contrasto. È un errore valutativo che abbiamo fatto”. Così Dino Tommasi, componente Can, sul rigore decisivo concesso dall'arbitro Massa al Napoli e poi trasformato da Højlund (3-2), per fallo di Cornet su Vergara al Ferraris contro il Genoa: “In Sala Var, il Var Di Bello e l’Avar Fabbri sono attirati dal contatto tra il piede di Cornet e il collo-piede di Vergara. È un movimento del tutto accidentale. In verità è una semplice presa di posizione. Non c’è assolutamente fallo. Lo step on foot nasce per punire situazioni di imprudenza o vigoria sproporzionata nella contesa o nello scarico del pallone. Qui c’è una semplice presa di posizione, una mobilità del tutto accidentale. Lo tocca, ma è un’azione di dinamica normale, calcistica. Il difensore ha diritto di muoversi e spostarsi. Non c’è alcuna imprudenza, alcuna punibilità di questa situazione. Dalla Sala Var si fanno attrarre dalla prima immagine, che può apparire fallosa ma, rivedendola nella dinamica, calcisticamente c’è ben poco”.
Open Var, Tommasi su Genoa-Napoli: "Sgambetto di Meret su Vitinha, rigore correttissimo"
Tommasi ha poi aggiunto: “La chiamata all’OFR è errata, deve essere chiamato per dare un rigore che manca o per togliere un rigore che non c’è. Serve per ristabilire la verità del campo e in questo caso non c’è uno step on foot. Non c’è un intervento falloso". Corretta, invece, la decisione di assegnare rigore al Genoa per fallo di Meret su Vitinha, in avvio di gara: "Sgambetto in ritardo di Meret su Vitinha. Calcio di rigore correttissimo. Ottima la chiamata all’OFR. È calcio di rigore con ammonizione”.
Juve-Lazio, Tommasi: "C'è punibilità per il contatto Gila-Cabal"
Nel corso della puntata su Dazn, spazio all'analisi del gol di Koopmeiners non convalidato per fuorigioco di Thuram, preceduto da un contatto in area tra Gile e Thuram, in Juve-Lazio 2-2: “Giusto annullare il gol a Koopmeiners, il movimento di Thuram impatta sulla capacità di Provedel di effettuare la parta. Copre il pallone. Il contatto Gila-Cabal? È una situazione davvero molto complessa. Cabal scarica il pallone, il pallone resta a McKennie che può chiudere il triangolo. C’è una matrice di punibilità. Situazione molto, molto difficile da campo. Cabal ha ancora la giocabilità per chiudere il triangolo e porta verso la punibilità. Situazione di complessità vera”.
Tommasi: "Corretta l'espulsione di Pobega in Bologna-Parma"
Sull'espulsione di Pobega in Bologna-Parma 0-1: “Collu da campo vede l’ancata, inizialmente ammonisce Pobega. Alla revisione Ghersini e Maggioni vedono che Pobega fa di tutto per fermare l’avversario, allunga la gamba tesa coi tacchetti sul polpaccio dell’avversario. Mette a repentaglio l’incolumità fisica dell’avversario”. Infine: “Giusto annullare il gol di Castro”.
