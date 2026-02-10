Tommasi a Open Var dalla parte di De Rossi: "Inesistente il rigore su Vergara per il Napoli contro il Genoa"

“È una semplice strisciata accidentale. Ribadisco: il fallo deve essere un fallo chiaro, nella contesa del pallone, in ritardo, di imprudenza. Un fallo duro. Un contrasto. È un errore valutativo che abbiamo fatto”. Così Dino Tommasi, componente Can, sul rigore decisivo concesso dall'arbitro Massa al Napoli e poi trasformato da Højlund (3-2), per fallo di Cornet su Vergara al Ferraris contro il Genoa: “In Sala Var, il Var Di Bello e l’Avar Fabbri sono attirati dal contatto tra il piede di Cornet e il collo-piede di Vergara. È un movimento del tutto accidentale. In verità è una semplice presa di posizione. Non c’è assolutamente fallo. Lo step on foot nasce per punire situazioni di imprudenza o vigoria sproporzionata nella contesa o nello scarico del pallone. Qui c’è una semplice presa di posizione, una mobilità del tutto accidentale. Lo tocca, ma è un’azione di dinamica normale, calcistica. Il difensore ha diritto di muoversi e spostarsi. Non c’è alcuna imprudenza, alcuna punibilità di questa situazione. Dalla Sala Var si fanno attrarre dalla prima immagine, che può apparire fallosa ma, rivedendola nella dinamica, calcisticamente c’è ben poco”.