Gaffe Serie A: entra Amorim per il Genoa ma la grafica mostra il tecnico ex United!
Errore in diretta televisiva al momento del cambio: cosa è successo
Curioso scivolone grafico durante l’ultima giornata di campionato. Nel corso della gara tra Cremonese e Genoa, al momento dell’ingresso in campo di Alexsandro Amorim per i rossoblù, la grafica televisiva della Serie A ha mostrato però la foto sbagliata: invece del calciatore è comparsa l’immagine del tecnico portoghese Ruben Amorim, ex allenatore del Manchester United esonerato qualche settimana fa.
Gaffe Serie A: entra Amorim per il Genoa ma la foto mostra il tecnico ex United!
L’errore non è passato inosservato ai tifosi, che sui social hanno subito ironizzato sull’equivoco, sottolineando la confusione tra l’omonimia dei due. Nel giro di pochi minuti la svista è diventata virale, tra meme e commenti divertiti.