Gaffe Serie A: entra Amorim per il Genoa ma la grafica mostra il tecnico ex United!

Curioso scivolone grafico durante l’ultima giornata di campionato. Nel corso della gara tra Cremonese e Genoa , al momento dell’ingresso in campo di Alexsandro Amorim per i rossoblù, la grafica televisiva della Serie A ha mostrato però la foto sbagliata: invece del calciatore è comparsa l’immagine del tecnico portoghese Ruben Amorim , ex allenatore del Manchester United esonerato qualche settimana fa.

L’errore non è passato inosservato ai tifosi, che sui social hanno subito ironizzato sull’equivoco, sottolineando la confusione tra l’omonimia dei due. Nel giro di pochi minuti la svista è diventata virale, tra meme e commenti divertiti.