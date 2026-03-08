Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Genoa, i convocati di De Rossi per la Roma: la decisione su Norton-Cuffy

Sono ventidue i giocatori rossoblù a disposizione dell'ex capitano dei giallorossi per la sfida al Ferraris
1 min
TagsGenoaRomaSerie A
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

Conto alla rovescia per Genoa-Roma, gara valida per ventottesima giornata di Serie A, in programma oggi, domenica 8 marzo, allo stadio Ferraris di Genova. Come previsto nell'elenco non compare Baldanzi, alle prese con problemi muscolari. È invece regolarmente a disposizione Norton-Cuffy.

Genoa, l'elenco dei convocati per la sfida con la Roma

Genoa-Roma, i convocati di De Rossi.

  • Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.
  • Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Zatterstrom, Gekaj.
  • Centrocampisti: Amorim, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Onana.
  • Attaccanti: Colombo, Ekhator, Ekuban, Messias, Vitinha.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Genoa

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS