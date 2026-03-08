Genoa, i convocati di De Rossi per la Roma: la decisione su Norton-Cuffy
Sono ventidue i giocatori rossoblù a disposizione dell'ex capitano dei giallorossi per la sfida al Ferraris
Conto alla rovescia per Genoa-Roma, gara valida per ventottesima giornata di Serie A, in programma oggi, domenica 8 marzo, allo stadio Ferraris di Genova. Come previsto nell'elenco non compare Baldanzi, alle prese con problemi muscolari. È invece regolarmente a disposizione Norton-Cuffy.
Genoa, l'elenco dei convocati per la sfida con la Roma
Genoa-Roma, i convocati di De Rossi.
- Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.
- Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Zatterstrom, Gekaj.
- Centrocampisti: Amorim, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Onana.
- Attaccanti: Colombo, Ekhator, Ekuban, Messias, Vitinha.