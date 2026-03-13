La durissima risposta di De Rossi sulla formazione contro la Roma: “Troppa ferocia, gravissimo dubitare che…”
Intervenuto in conferenza stampa all'antivigilia di Verona-Genoa, De Rossi è tornato sulla vittoria contro la Roma senza usae mezzi termini: "Io so benissimo cosa sarebbe successo contro la Roma se avessimo perso con quella formazione. Ho letto cosa è successo dall’uscita della formazione ed è gravissimo dubitare una persona che sta nel calcio da 20 anni perché gioca contro la sua squadra o perché fa una formazione diversa. Io oggi sarei stato qui a presentarmi come uno che doveva scusarsi perché aveva lasciato vincere la sua squadra ed è allucinante, è tutto figlio di una ferocia e di quanta gente ha voglia di chiacchierare, ma non ci torniamo perché siamo superiori a questo".
De Rossi: "La vittoria contro la Roma ha portato serenità"
Poi, alla risposta su cosa abbiano portato all'ambiente i tre punti contro i giallorossi: "Dire serenità mi fa paura, ma ti dà quella leggerezza in più per lavorare bene e forte. Senza quello stress che a volte è nocivo. Poi ti dà tre punti in più che ti fa vedere il futuro in maniera diversa. Ti dà convinzione. Se siamo una squadra aggressiva e ordinata diventiamo una squadra difficile per chiunque. La stessa aggressività e attenzione la dobbiamo utilizzare a Verona".
De Rossi su Verona-Genoa: "Le insidie sono tantissime"
E l'Hellas non è assolutamente da sottovalutare: "Le insidie sono tantissime. La vittoria del Verona non penso sia stata una brutta notizia nella preparazione della gara che ci ha reso facile il lavoro di dire alla squadra quanto sia difficile questa partita. Le squadre che stanno lì in fondo come Hellas o Pisa possono essere battezzate come retrocesse ma non è così: mancano tante partite e Verona è una piazza calda e qualche rimonta in passato l’ha fatta".
"La nostra è una tifoseria diversa dalle altre"
Al Bentegodi, però, sono attesi circa tremila tifosi: "Assolutamente è il succo del calcio, ma non parlo solo dei nostri. E’ sempre antipatico, un peccato quando non vengono allo stadio anche gli avversari. Sono stati un po’ penalizzati ma si è visto a Cremona di cosa sono capaci. La nostra è una tifoseria diversa dalle altre. Il Bentegodi non sarà il Ferraris e loro saranno più lontani ma la motivazione nostra è che ci saranno. Non li deluderemo".
