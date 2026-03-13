La durissima risposta di De Rossi sulla formazione contro la Roma: “Troppa ferocia, gravissimo dubitare che…”

Intervenuto in conferenza stampa all'antivigilia di Verona-Genoa, De Rossi è tornato sulla vittoria contro la Roma senza usae mezzi termini: "Io so benissimo cosa sarebbe successo contro la Roma se avessimo perso con quella formazione. Ho letto cosa è successo dall’uscita della formazione ed è gravissimo dubitare una persona che sta nel calcio da 20 anni perché gioca contro la sua squadra o perché fa una formazione diversa. Io oggi sarei stato qui a presentarmi come uno che doveva scusarsi perché aveva lasciato vincere la sua squadra ed è allucinante, è tutto figlio di una ferocia e di quanta gente ha voglia di chiacchierare, ma non ci torniamo perché siamo superiori a questo".