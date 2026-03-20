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venerdì 20 marzo 2026
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De Rossi ha già conquistato i tifosi del Genoa: lo striscione apparso in curva rivela tutto

Il tecnico dei rossoblù è stimatissimo dai supporters del Grifone, che gli hanno addirittura regalato un vessillo personalizzato ben visibile in Gradinata Nord
2 min
TagsDe RossiGenoaUdinese
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Due vittorie consecutive, tre nelle ultime quattro; a debita distanza dalla zona retrocessione: Daniele De Rossi ha già conquissato i tifosi del Genoa per lo spirito e l'organizzazione che ha trasmesso ai rossoblù, bravi a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica di Serie A a suon di risultati. L'ex allenatore e capitano della Roma è particolarmente apprezzato dai supporters del Grifone. Una stima certificata da un bandierone che sventola in Gradinata Nord: "DDR uno di noi" la scritta impressa sul tessuto che raffigura il volto esultante di De Rossi.

De Rossi e il feeling con il mondo Genoa

De Rossi ha conquistato tutti con la sua cura maniacale per i dettagli nel lavoro quotidiano, con la semplicità e l'incisività nel modo di comunicare, per la mentalità vincente che è riuscito a portare nello spogliatoio del Genoa. Un club per il quale dal primo giorno De Rossi ha dimostrato grande rispetto: sia per la storia del Genoa sia per la passione della sua gente. Un sentimento diventato presto ricambiato come si è potuto notare, letteralmente, nel corso del match al Ferraris contro l'Udinese.

 

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