De Rossi ha già conquistato i tifosi del Genoa: lo striscione apparso in curva rivela tutto

Due vittorie consecutive, tre nelle ultime quattro; a debita distanza dalla zona retrocessione: Daniele De Ross i ha già conquissato i tifosi del Genoa per lo spirito e l'organizzazione che ha trasmesso ai rossoblù, bravi a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica di Serie A a suon di risultati. L'ex allenatore e capitano della Roma è particolarmente apprezzato dai supporters del Grifone. Una stima certificata da un bandierone che sventola in Gradinata Nord : "DDR uno di noi" la scritta impressa sul tessuto che raffigura il volto esultante di De Rossi.

De Rossi e il feeling con il mondo Genoa

De Rossi ha conquistato tutti con la sua cura maniacale per i dettagli nel lavoro quotidiano, con la semplicità e l'incisività nel modo di comunicare, per la mentalità vincente che è riuscito a portare nello spogliatoio del Genoa. Un club per il quale dal primo giorno De Rossi ha dimostrato grande rispetto: sia per la storia del Genoa sia per la passione della sua gente. Un sentimento diventato presto ricambiato come si è potuto notare, letteralmente, nel corso del match al Ferraris contro l'Udinese.