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De Rossi e la battuta in diretta tra Genoa e Ostiamare: "Mi scoppia il cuore..."

L'allenatore del Grifone è anche presidente della formazione del Lido di Roma, in lotta per la promozione in Serie C
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GENOVA - Allenatore del Genoa in Serie A e presidente dell'Ostiamare in Serie D, Daniele De Rossi si ritrova a vivere forti emozioni parallele nella domenica calcistica di oggi a partire dalle 15. A Marassi l'ex capitano e tecnico della Roma, praticamente al sicuro nella lotta salvezza, affronta il Como proprio mentre la squadra di cui è proprietario sfida il Termoli con la possibilità di conquistare la promozione in Serie C: "Ho chiesto di non dirmi niente in panchina, sono e siamo con la testa a questa partita - le parole di De Rossi a Dazn, prima del match tra Genoa e Como - poi dentro mi scoppia il cuore, a fine partita mi diranno, ma noi pensiamo al nostro campo, poi vedremo cosa farà l'Ancona. Ci sono persone che lavorano con me che ci stanno pensando, poi vedremo come andrà".

 

 

La situazione di Ostiamare e Genoa

Nel girone F della Serie D l'Ostiamare è primo in classifica con 2 punti di vantaggio sull'Ancona e 2 gare ancora da disputare: per essere promossa aritmeticamente in Serie C, la formazione del Lido di Roma deve vincere oggi contro il Termoli e sperare che i marchigiani non facciano lo stesso in trasferta contro L'Aquila. Entrambi gli incontri si giocano alle 15, proprio come Genoa-Como. Il Grifone, dal canto suo, ha 11 punti di vantaggio sulla Cremonese terzultima e, vincendo contro il Como, sarebbe aritmeticamente salvo già oggi, con 4 giornate di anticipo sulla conclusione della Serie A 2025-26.

 

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