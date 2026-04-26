De Rossi e la battuta in diretta tra Genoa e Ostiamare: "Mi scoppia il cuore..."

GENOVA - Allenatore del Genoa in Serie A e presidente dell'Ostiamare in Serie D, Daniele De Rossi si ritrova a vivere forti emozioni parallele nella domenica calcistica di oggi a partire dalle 15. A Marassi l'ex capitano e tecnico della Roma, praticamente al sicuro nella lotta salvezza, affronta il Como proprio mentre la squadra di cui è proprietario sfida il Termoli con la possibilità di conquistare la promozione in Serie C: "Ho chiesto di non dirmi niente in panchina, sono e siamo con la testa a questa partita - le parole di De Rossi a Dazn, prima del match tra Genoa e Como - poi dentro mi scoppia il cuore, a fine partita mi diranno, ma noi pensiamo al nostro campo, poi vedremo cosa farà l'Ancona. Ci sono persone che lavorano con me che ci stanno pensando, poi vedremo come andrà".