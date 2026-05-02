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sabato 2 maggio 2026
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De Rossi a un passo dalla salvezza: "Se tiferò la Lazio? Spesso l'ho fatto"

Le dichiarazioni dell'allenatore del Genoa dopo lo 0-0 in casa dell'Atalanta: "Da quando faccio questo lavoro diventi tifoso di tutte le squadre"
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BERGAMO - "Stiamo dando continuità di prestazioni serie. Questa sera abbiamo sofferto nel secondo tempo ma abbiamo fatto un bel primo tempo, siamo una squadra conscia di essere salvi già da un po’, sapevamo che non ci avrebbero più ripreso. Vogliamo salvarci con le nostre gambe e non con le sconfitte altrui, oggi l’abbiamo fatto nel migliore dei modi". Così Daniele De Rossi ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 del suo Genoa in casa dell'Atalanta che lo mette a un passo dalla salvezza aritmetica. Ironia della sorte, la Lazio domani potrebbe ufficializzare la permanenza del Genoa in Serie A qualora non perdesse contro la Cremonese.

De Rossi sulla Lazio

Proprio sul destino legato anche ai biancocelesti De Rossi ha spiegato: "Il tifo per la Lazio? Non siamo così a rischio da sperare che vinca la Lazio, ma da quando faccio questo lavoro diventi tifoso di tutte le squadre contro le tue concorrenti. Mi è capitato di sperare che la Lazio vincesse, più di una volta, si guarda solo ai punti".

De Rossi e la battuta su Hernanes

Una battuta sull’ex biancoceleste Hernanes, presente in studio a Dazn: “Lui ha fatto tanti gol in quei derby, portava qualità. Anche oggi l’Atalanta ha rischiato di fare gol, a volte si tratta di dettagli. Crisi Serie A? Fuori c’è più qualità negli interpreti, noi siamo sempre stati bravi a non prenderle. Io lavoro per la salvezza e lavoro molto con il blocco basso".

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