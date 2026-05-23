De Rossi scherza sul suo futuro al Genoa: "Rimarrò a Roma, tanto non ho fretta di andare in vacanza"

De Rossi: "Salvezza non facile, ma è solo l'antipasto"

De Rossi ha poi tracciato un bilancio del percorso: "Ora lo dico felice di quello che abbiamo ottenuto. Sembra che ci sia stata la sensazione che fosse stato tutto facile ma abbiamo avuto anche momenti di scoramento. Pensavo fosse difficile ma dal primo giorno ho detto al mio staff che questa opportunità che stava nascendo era quella giusta per le caratteristiche dei giocatori e perché conoscevo quelle della tifoseria. Sapevo che questo mix poteva far esplodere tutto. Non abbiamo fatto 100 punti ma ne abbiamo fatto tanti. Voglio pensare sia solo l'antipasto. Abbiamo aperto le porte a tutti, i ragazzi che già c'erano sono diventati come la nostra famiglia. Poi c'è da ringraziare i giocatori, la società che ci ha dato l'opportunità e qualcuno che ci ha dato cinque sei punti i più che sono i tifosi del Genoa".