Inter, tre colpi da 100 anni

MILANO - Obiettivo vincere subito. Conte ci proverà già quest’anno, nel momento in cui il campionato riprenderà, e senza trascurare Coppa Italia ed Europa League. Tuttavia, sarà nella prossima stagione che scatterà il vero assalto. Così, la richiesta del tecnico nerazzurro è quella di puntare su elementi esperti, in grado di dare un apporto immediato. E, nel caso in cui siano abituati a vincere, capaci pure di trasmettere la loro mentalità al resto gruppo. Ebbene, con queste caratteristiche, l’Inter ha messo nel mirino tre elementi: Mertens, Cavani e Vidal. Sommando le rispettive età si arriva quasi a 100 anni, ma di contro, con le loro prestazioni, continuano a dimostrare di poter ancora fare la differenza. Inoltre, considerato che il belga e l’uruguayano hanno il contratto in scadenza, mentre quello del cileno si esaurirà nel 2021, hanno anche il vantaggio di costare poco. Certo non sarà facile accaparrarseli tutti.

Intesa vicina ma...

Il più vicino sembra(va) essere Mertens. Anche se il Napoli sta facendo di tutto per distoglierlo dal corteggiamento nerazzurro. Difficile che, arrivati a questo punto, sia una questione di cifre. Tra il club nerazzurro e l’entourage dell’attaccante belga è stata già raggiunta una base d’intesa per l’ingaggio e la durata del contratto: biennale da 4,5 milioni. Sono ancora da definire il premio alla firma e i bonus, ma i discorsi sono talmente avanzati che non saranno quei dettagli a far saltare la trattativa. La variabile, semmai, resta la volontà di Mertens, che a Napoli ha trovato forse anche più di una seconda casa…

