Gagliardini, tifosi Inter furiosi: "Sei della Juve"

MILANO - All'indomani del 3-3 in casa contro il Sassuolo, rimane tanto il rammarico in casa Inter per non aver portato a casa i tre punti. Un pareggio che fa male ripensando alle tante occasioni sprecate dai nerazzurri per chiudere la sfida. Sui social i tifosi se la sono presa con Roberto Gagliardini che, sul risultato di 2-1, ha fallito un'occasione clamorosa colpendo la traversa da due passi a porta sguarnita. Meme e ironie si sprecano sui social, con il centrocampista nerazzurro che è stato accusato anche di essere juventino per via della foto che lo vedeva sugli spalti dell'Allianz Stadium al fianco dell'ex compagno Leonardo Spinazzola mentre assisteva alla sfida di Champions League tra la Juve e il Barcellona dell'11 aprile 2017. La squadra di Conte è ora chiamata a 11 finali per cercare di recuperare punti su Juve e Lazio rispettivamente otto e quattro punti davanti.

Inter, Conte: "Pareggio che fa male. Troppi errori individuali"