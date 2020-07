Inter, Lukaku da record ora insegue Ronaldo

Nell'Inter post-lockdown ha fatto meglio di tutti in zona gol, e la doppietta al Genoa gli ha regalato un traguardo mai raggiunto in carriera: Romelu Lukaku, il centravanti che Conte tanto ha voluto per la sua nuova avventura nerazzurra, è andato a segno sei volte da quando il campionato è ripartito e ha portato il suo score stagionale a 29 marcature, cifra mai raggiunta prima nei professionisti dal gigante con la maglia numero 9.

Sentenza Lukaku! L'Inter di Conte scavalca l'Atalanta

Inter, Lukaku insegue Ronaldo. E Nyers

Lukaku non vuole fermarsi ora, davanti ha altre due partite - Napoli e Atalanta - per inseguire un altro record, quello dell'attaccante interista più prolifico alla stagione d'esordio: a quota 23, davanti a lui ci sono solo Nyers, primatista a 26, e Ronaldo, il Fenomeno che timbrò 25 volte il cartellino al suo primo, folgorante impatto con il calcio italiano.