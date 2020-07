Conte: “Scudetto alla Juve, ma i numeri dell'Inter parlano chiaro”

L'Inter espugna il Ferraris e torna al secondo posto in classifica a -4 dalla Juve. Sono tre punti pesanti messi in cassaforte che sono stati firmati dal solito Lukaku, grande protagonista con una doppietta, e dall’ottimo Sanchez. “76 punti e miglior difesa? Nell’ultimo periodo, non so per quale motivo, il bicchiere è stato visto mezzo vuoto. Poi ci sono dei numeri che parlano chiaro, che confortano. Questi ragazzi stanno facendo delle cose buonissime - ha detto Conte a Sky Sport - Sicuramente si può e si deve migliorare. Non stanno mollando, dispiace per alcune partite come quella contro la Fiorentina. Penso che ci siano delle annate in cui semini poco e raccogli tanto e altre in cui succede il contrario”.

Genoa-Inter 0-3: Conte a -4 dalla Juve

Conte sul prestito di Sanchez

“Sanchez? Mi auguro che il club possa risolvere la questione del prestito, non dimentichiamo che per tre quarti di campionato abbiamo giocato solo con Lukaku e Lautaro per il suo infortunio. C’era anche Esposito, un ragazzo di prospettiva ma che deve ancora fare il suo percorso. Dobbiamo finire il campionato nel migliore dei modi, lo meritano i tifosi e lo meritiamo noi. Da parte nostra c’è l’ambizione di riuscire ad arrivare più in alto possibile. Il campionato lo vincerà sicuramente qualcun altro, al tempo stesso dobbiamo avere la motivazione di finire più in alto possibile”.

Conte: “Getafe? Una squadra che…mena”

“Vincere non è mai facile, sappiamo che in Europa League ci sono fior di squadre come lo United. Noi sicuramente vogliamo fare del nostro meglio, non ci poniamo dei limiti. Ma dobbiamo anche sapere che stiamo facendo un percorso. Getafe? Andate a vedere le loro partite contro Real Madrid e Barcellona. È una squadra tignosa, che mena, non sarà assolutamente semplice. Arriviamo a giocarci l’Europa League dopo un percorso estenuante. Mi auguro di arrivare a quella partita con tutti gli effettivi. Le assenze di Vecino e Sensi per tutta la stagione erano inaspettate. Fortunatamente abbiamo avuto San Borja Valero che ci ha salvati in tantissime situazioni”.