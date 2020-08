Inter scatenata: Conte vuole Vidal e Kolarov

MILANO - Per Arturo Vidal, l’Inter è sempre in agguato. Non si tratta semplicemente di un nome che torna di moda, ma il rinforzo gradito a un Conte che soltanto pochi giorni fa ha stretto un patto con la società per andare avanti insieme. L’idea è quella di far partire il pressing sul Barcellona per ottenere il cileno a cifre ragionevoli. E in questo senso, il contratto in scadenza nel 2021 permette di trattare per un prezzo calmierato. Una quindicina di milioni, per prendere Vidal, potrebbero bastare. Anche se ovviamente dalla Spagna proveranno a giocare al rialzo. Adesso o mai più, per il centrocampista che lo scorso maggio ha compiuto 33 anni. E vinto tre scudetti con Antonio Conte, ai tempi della Juve. Anche di questo si è parlato mercoledì, nel summit di mercato in sede tra l'allenatore e la dirigenza. Dal quale è uscita una pista a sorpresa, quella che porta al romanista Kolarov.

Fuori dal progetto

Il Barcellona ha inserito anche Vidal tra i giocatori in partenza per far quadrare i conti. Anche perché l’uscita di scena del tecnico Setien è uno degli elementi-base per far calare il sipario sull'avventura biennale del cileno in blaugrana. Arrivato due stagioni fa, quando peraltro l’Inter aveva mosso passi importanti per prenderlo dal Bayern, Vidal ora non rientra nei piani di Koeman che ha ereditato la panchina del Barça. In più, la dirigenza dei catalani vuole tagliare gli ingaggi pesanti: quello di Vidal lo è di sicuro, 8.5 milioni all’anno. Fuori dal progetto, quindi, e pure dai parametri economici del club.

