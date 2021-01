Marotta: Inter? Posizione solida ma è un momento di difficoltà, i tifosi stiano tranquilli

ROMA - Dopo il ko contro la Sampdoria, l'Inter di Antonio Conte cerca il riscatto in casa della Roma. Nel prepartina, Beppe Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro, ai microfoni di Dazn ha parlato della difficoltà economica del club e non solo: "Sarà una partita importante anche se in una fase interlocutoria. Sarà importante la prestazione e il risultato. Voci riguardo la società? Voglio tranquillizzare i nostri tifosi perché la società è solida. Stiamo attraversando un periodo di contrazione nel mondo del calcio. Siamo uomini di sport e spesso queste situazioni portano a una compattezza maggiore e i valori come il senso di appartenenza come onorare la maglia. Sono molto positivo riguardo il nostro futuro".