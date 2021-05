Inter, ok ai tifosi: in mille a San Siro per la festa scudetto!

Contro l'Udinese sarà festa scudetto anche per i tifosi dell'Inter. I fan tornano allo stadio anche in Serie A: secondo quanto apprende l'Ansa è arrivato infatti l'ok per la presenza di 1.000 spettatori a San Siro per la sfida di domenica 23 maggio tra Inter e Udinese. Un via libera che permetterà quindi ai nerazzurri di festeggiare lo scudetto con il pubblico sugli spalti, visto che al termine della gara contro i friulani avverrà la consegna della coppa. "Domenica speriamo di poter consegnare all'Inter il trofeo dello Scudetto in presenza. Chiederemo almeno 1.000 spettatori", aveva anticipato ieri il presidente della Lega Serie A Dal Pino.

Inter-Udinese, via libera a 4.500 tifosi fuori dallo stadio È arrivato il via libera a 4.500 persone per l'evento organizzato dalla Curva Nord dell'Inter fuori da San Siro domenica 23 maggio. Lo ha reso noto la Prefettura in una nota, indicando come "in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in mattinata, sono state individuate delle misure di accompagnamento sulla falsariga di quanto già predisposto per l'8 maggio scorso". "Presso lo Stadio Meazza è stata individuata un'area delimitata di circa 19.000 mq, nella quale sarà consentita la presenza di 4500 tifosi", prosegue la nota. Nella zona dello stadio sarà vietata la vendita di alcolici.