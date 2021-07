Clamoroso Inter, dietrofront: non si parte per gli Usa! E' ufficiale

MILANO - L'Inter non volerà negli Stati Uniti per giocare la Florida Cup : il clamoroso dietrofront, comunicato ufficialmente dal club nerazzurro, è stato deciso nelle ultime ore dai vertici societari. La squadra di Simone Inzaghi avrebbe dovuto giocare la Florida Cup contro gli inglesi dell' Everton e i colombiani dei Millonarios . Ieri l'Arsenal, anch'esso coinvolto nel quadrangolare, aveva dato forfait a causa di alcuni contagi da Coronavirus nel gruppo squadra. La rinuncia dei Gunners aveva fatto nascere qualche dubbio sulla partecipazione dell'Inter, che oggi è definitivamente tramontata. La comitiva nerazzurra sarebbe dovuta partire dall'Italia con volo charter già domani, 22 luglio.

Il comunicato dell'Inter

L'Inter ha motivato con una nota ufficiale la rinuncia alla Florida Cup: "FC Internazionale Milano comunica che non si recherà negli USA per la Florida Cup in considerazione dei rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell’evoluzione del propagarsi della pandemia, rischi che hanno già causato il ritiro dalla partecipazione da parte di Arsenal FC".