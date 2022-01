Inter, Farris: "Atalanta? C'è rammarico per alcune occasioni"

BERGAMO - "C'è rammarico per qualche occasione ma grande rispetto per la partita dell'Atalanta". Sono le parole di Massimiliano Farris, il viceallenatore dell'Inter che sostituisce Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn: "Inzaghi è senza voce, non aveva ancora recuperato da mercoledì". Sulla partita ha aggiunto: "Abbiamo tenuto il pallino, venivamo da 120 minuti molto duri. La Juve ha fatto la partita più fisica dell'anno e ritrovarsi l'Atalanta subito dopo non era semplice. Siamo soddisfatti, ottimo punto. Venivamo da un dispendio di energie incredibile mercoledì".