Verso Inter-Sassuolo: Gosens in gruppo, Inzaghi pensa a Sanchez

Seconda seduta di allenamento per l’Inter dopo l’amara notte di Champions League contro il Liverpool. Il ko rimediato a San Siro nell’andata degli ottavi renderà proibitiva la trasferta di Anfield, ma ad Appiano Gentile per il momento l’Europa è stata messa in secondo piano. Confortato dalla prestazione offerta contro i Reds Simone Inzaghi non dispera di realizzare l’impresa, ma prima è obbligatorio pensare ai prossimi impegni di campionato.

Inter, contro il Sassuolo Dzeko può riposare Domenica alle 18 a San Siro arriverà il Sassuolo, avversario storicamente ostico per l’Inter, in particolare nelle gare casalinghe. La formazione allenata quest’anno da Alessio Dionisi sta vivendo una stagione con diversi alti e bassi, ma resta un gruppo con elevati valori tecnici, che non si presenterà certo al “Meazza” con un atteggiamento rinunciatario. Buon per l’Inter, che potrà avere spazi per sfruttare la velocità dei propri attaccanti e chissà se proprio questa valutazione ha spinto Inzaghi a valutare il turno di riposo da concedere a Edin Dzeko.

Robin Gosens lavora in gruppo: convocazione vicina Il centravanti bosniaco, autore di due degli ultimi tre gol dei nerazzurri, quelli pesantissimi contro Venezia e Napoli che hanno fruttato tre punti, dovrebbe infatti partire dalla panchina contro il Sassuolo. A fare coppia con Lautaro Martinez, a caccia del gol che manca da un mese, potrebbe quindi essere Alexis Sanchez: un duo sudamericano tutto tecnica e velocità, senza centravanti di ruolo, sulla carta l’ideale per il tipo di partita che dovrebbe presentarsi. La notizia più importante della seduta di allenamento di venerdì ha però riguardato Robin Gosens, che ha sostenuto una parte della sessione in gruppo: per l’ex atalantino si avvicina quindi la prima convocazione dopo l’approdo all’Inter, probabilmente già per l’anticipo in casa del Genoa di venerdì 25 febbraio.