Bastoni, niente Sassuolo: respinto il ricorso dell’Inter

Bastoni, bocciato il ricorso dell’Inter

Dopo aver analizzato l’appello presentato dal club nerazzurro, la prima sezione della Corte Sportiva d'Appello della Figc ha deciso di confermare le due giornate di squalifica comminate dal giudice sportivo ad Alessandro Bastoni. Il difensore era stato sanzionato, come da comunicato ufficiale, “per aver rivolto al termine del match un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara, reiterando tale atteggiamento due volte nonostante l'invito a trattenersi”.

Bastoni aveva già scontato il primo turno di squalifica in occasione della gara dello scorso weekend contro il Napoli - una gara che il difensore avrebbe saltato in ogni caso, a causa dell’infortunio alla caviglia destra rimediato nel corso del primo tempo del match di Coppa Italia contro la Roma. Il numero 95 nerazzurro aveva poi recuperato in tempo per scendere in campo contro il Liverpool, in Champions League, ma Inzaghi dovrà nuovamente fare a meno di lui in campionato.