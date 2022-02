Inter, Vecino e Gosens verso la convocazione per il Genoa

Assorbita la delusione per l’inattesa sconfitta interna contro il Sassuolo e per la prestazione più che deludente che l’ha accompagnata, in casa Inter arrivano anche belle notizie. Le prime, in verità, si erano registrate già lunedì sera, quando il pareggio del Napoli a Cagliari aveva evitato ai nerazzurri l’aggancio della squadra di Spalletti al secondo posto della classifica alle spalle del Milan rimasto capolista nonostante il passo falso di sabato contro la Salernitana.

Inter, contro il Genoa via ad un altro ciclo di fuoco Tuttavia, come sottolineato da Simone Inzaghi e Stefan De Vrij subito dopo il ko contro gli emiliani, l’Inter deve pensare solo a reagire al momento negativo, senza preoccuparsi dei risultati delle concorrenti. Una bella mano, allora, può darla il recupero di tutti gli effettivi in vista del prossimo impegnativo ciclo di impegni che attende i campioni d’Italia in tutte le competizioni, tra campionato, semifinale di andata di Coppa Italia proprio contro il Milan e ritorno degli ottavi di Champions League ad Anfield contro il Liverpool.

Genoa-Inter, Inzaghi ritrova Bastoni e Brozovic Il mirino è allora già indirizzato verso la trasferta di venerdì alle 21 sul campo di un Genoa reduce da quattro pareggi consecutivi e capace di vincere solo una partita in tutto il campionato, ma che andrà a caccia dei tre punti per tenere in vita le residue speranze di salvezza. La sfida insomma non si preannuncia facile per l’Inter, così anche se Inzaghi sembra deciso a mandare in campo la formazione migliore, con i rientri dalla squalifiche di Bastoni e Brozovic, da Appiano Gentile arrivano ottimi segnali su Matias Vecino e Robin Gosens. Il centrocampista uruguaiano e l’esterno tedesco si sono allenati con il gruppo e viaggiano spediti verso la convocazione in vista del match di Marassi.