La scelta di Vernydub, che affrontò l’Inter e batté il Real

Ucraino di Zytomir (150 chilometri a ovest rispetto alla capitale Kiev), 56 anni lo scorso 22 gennaio, Vernydub ha affrontato anche l’Inter, per due volte, coi nerazzurri di Simone Inzaghi vittoriosi sia all’andata (3-0 in trasferta) che a San Siro (3-1).

Allenatore del club della Transnistria, territorio separatista in Moldavia con legami stretti con Mosca (funge altresì da deposito di munizioni per il contingente russo), nello stesso raggruppamento Champions (in cui lo Sheriff si piazzò terzo a 7 punti, passando così in Europa League) era curiosamente presente anche lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, impegnato in queste ore in un difficoltoso ritorno in Italia.

Inter, in quel raggruppamento sia Sherrif che Shakhtar

Lo Sheriff viene dall’eliminazione ai playoff di Europa League avvenuta ai calci di rigore contro i portoghesi Braga. La Divizia Nationala (massima competizione moldava), ricomincerà dopo la lunga pausa invernale a inizio marzo. Sulla panchina degli “sceriffi” non siederà più però Vernydub, che si accoda alla serie di sportivi ucraini unitisi all’esercito dopo gli ex pugili Oleksandr Usyk, Vasiliy Lomachenko e Vitali e Vladimir Klitschko, insieme ai biathleti Dmytro Pidruchnyi e Yuliia Dzhima, quest'ultima medaglia d'oro a Sochi 2014.