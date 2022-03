Inter, Inzaghi: “Ci lecchiamo ancora le ferite per l’1-2 contro il Milan in campionato”

Inter, Inzaghi: “Noi poco brllanti”

Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Mediaset, riflette: “Certamente è stato un derby meno spettacolare rispetto a quelli di campionato ma, ripeto, la posta in palio era altissima e questa sfida dura 180’. Handanovic ha fatto una grande parata, dopodiché non abbiamo rischiato più di tanto. Inoltre Romagnoli ha tolto a Dzeko un pallone che era un quasi gol. Pioli dice che avrebbe meritato il Milan? E’ giusto, ma le partite vanno interpretate: noi ci lecchiamo ancora le ferite dall’1-2 subito in campionato, derby il cui andamento avrebbe detto ben altro”.

"Il nostro è un calo fisiologico"

Quindi, la riflessione sul momento generale della squadra, non particolarmente esaltante: “Il nostro è un calo fisiologico. Abbiamo giocato tantissime partite, 36 fino a questo punto della stagione, e lo abbiamo fatto in ogni occasione con grande intensità. Siamo il migliore attacco in Italia e il fatto che non segniamo da 4 partite diventa inevitabilmente una notizia. Torneremo a farlo presto. Calo preoccupante di Barella? Non guarderei il singolo ma il gruppo”.