Giroud e Inzaghi, scontro pericoloso a bordo campo durante il derby

Inter-Milan: la rovinosa caduta di Giroud su Inzaghi

E’ successo che in uno spalla a spalla col neoentrato Alexis Sanchez, l’attaccante rossonero è rotolato gambe all’aria fuori dal terreno di gioco finendo per rifilare una scarpata a Simone Inzaghi, trovatosi nella traiettoria della caduta e intento a proteggere il bomber avversario da conseguenze più rovinose. Finendo a terra, però, Giroud è andato anche a sbattere sul ginocchio del tecnico ex Lazio.

Scarpata in faccia sull’allenatore dell’Inter, che evita le cure dei sanitari

L’allenatore dell’Inter, subito dopo, ha rifiutato le cure mediche, sostenendo si dovessero concentrare sullo stesso ex Chelsea il quale, fortunatamente, non ha riportato particolari conseguenze, riprendendo quasi subito la propria partita.